Il Labour inglese crede di poter sfruttare le promesse non mantenute dei Tory

Per la prima volta in dieci anni i Tory britannici sembrano battibili, e così il Labour, galvanizzato da sondaggi molto positivi, ci crede tantissimo: è il momento di dare l’affondo a Boris Johnson, premier sott’attacco del suo stesso partito. Volere non è potere e la politica inglese vive di congiure di palazzo da sempre, soprattutto la risalita dei consensi del Labour non è dovuta a nuove idee della sinistra, a esperimenti o cambi di passo, ma sostanzialmente alla crisi dei conservatori. Ma i laburisti non si perdono in troppe premesse e, uno a uno, si fanno intervistare dai giornali, raccontano le loro storie e le loro ambizioni, escono dall’ombra, vogliosi di mostrare un’alternativa possibile allo strapotere dei Tory.

