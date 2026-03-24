contro mastro ciliegia
Ma Stasi è vendicato
Mentre attendiamo le retate di Gratteri e che Bachelet la smetta di dare di fascisti a chi a votato Sì, una perizia seria (finalmente) su Garlasco fa capire che le cose nell'omicidio di Chiara Poggi non sono andate per niente come ha voluto una pasticciata condanna. Chissà se Stasi otterrà una revisione. Ma oggi è più chiaro cosa sia un (in)giusto processo
In attesa che il procuratore da 27 milioni di risarcimenti a spese dello stato per ingiuste detenzioni di innocenti dia inizio alle retate; in attesa che si stabilizzi la bile di Giovanni Bachelet, che pure sarebbe uno scienziato, ma va paragonando ai fascisti il 46 per cento degli italiani che ha votato Sì; in attesa che Telese finisca di fare il coglionazzo da bar su X; preso atto del gran trionfo dei sostenitori della casta più bella del mondo così com’è, almeno una vittoria simbolica tutta la dura campagna affinché gli italiani avessero un più giusto processo l’ha ottenuta. E forse ne avrà sollievo anche Alberto Stasi, il colpevole per forza di Garlasco. Affidata una perizia finalmente a una grande scienziata, l’anatomopatologa di chiara fama Cristina Cattaneo, ora depositata alla celeberrima procura di Pavia, si viene a sapere che Chiara Poggi non fu uccisa come da ricostruzione della sentenza che, in terza battuta, condannò Stasi, né all’ora stabilita dai magistrati (l’orario era una delle prove forti della colpevolezza). Niente. Forse ne sarà contrariato il padre di Chiara, che si direbbe solo interessato a che qualcuno stia in galera, colpevole o no, e infatti ha votato No. Non sappiamo se Stasi otterrà la revisione, ma cosa sia un giusto processo oggi è più chiaro. Ciao Enzo, grazie.
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Why Always Vinicius?
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