Contro Mastro Ciliegia
"Carràmba!", che sorpresa
A cinque anni ormai dal suo ingaggio nei balletti celesti, una banale storia di tribunale e diritti per una produzione in Spagna ha portato alla scoperta che la Raffa nazionale aveva un figlio, adottato, e tenuto segreto: Gian Luca Pelloni Bulzoni, oggi sessantaduenne, e suo erede universale
Così cara al pubblico italiano, o dovremmo dire popolo, da essere stata omaggiata addirittura nella cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina, Raffaella Carrà si sarebbe divertita all’idea di poter regalare al suo pubblico quest’ultima sorpresa. E “Carràmba!”, che sorpresa. A cinque anni ormai dal suo ingaggio nei balletti celesti, una banale storia di tribunale e diritti per una produzione in Spagna ha portato alla scoperta che la Raffa nazionale aveva un figlio, adottato, e tenuto segreto: la persona che per molti anni è stata suo segretario personale e manager, Gian Luca Pelloni Bulzoni, oggi sessantaduenne, e suo erede universale. La fondazione che porta il nome dell’artista ha fatto sapere che l’adozione “era finalizzata a proseguire la sua attività e a portare avanti in suo nome tutte le iniziative benefiche a lei care”. Ma è impossibile non pensare a un legame più intimo, significativo e bello. C’è qualcosa di misterioso in certi rapporti umani, nella vita di persone molto in vista ma così gelose della propria intimità e dei propri sentimenti. Basta pensare a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, che scelsero come loro eredi la coppia filippina che aveva vissuto e lavorato con loro per lunghi anni. Carràmba!, cos’è la vita.
Contro Mastro Ciliegia