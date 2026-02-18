contro mastro ciliegia
Cari bambini cattivi, Minority report era ottimista
Il ministero della Giustizia di Londra sta lavorando per utilizzare l’AI per schedare fin da bambini i possibili “profili criminali” per metterli sotto controllo. Quando si dice avere una brutta strada già dietro le spalle
Stiamo molto a preoccuparci per come Piantedosi vuol trasformare l’Italia in una Minneapolis diffusa; stiamo molto ad allarmarci quando facciamo i conti di quanti coltelli circolino tra i ragazzi dentro e fuori le scuole; ci facciamo tranquillizzare dal buon senso britannico quando leggiamo sull’Economist che “Bans will do more harm than good” e che persino i social non è vero che stiano distruggendo la salute mentale dei giovanissimi. Secondo l’Economist, a tutto questo troveremo magnifiche risposte e progressive. Peccato poi scoprire che il mondo corre molto più veloce dei nostri buoni pensieri, e il progresso tecnologico già ha iniziato ad arare il cespuglioso campo della security. E tutto d’un tratto ci troviamo in compagnia di Spielberg, del vecchio, saggio, inquietante ma in fondo parecchio ottimista Minority report, quello della polizia “Precrime” che individua i delinquenti prima ancora che diventino tali.
Il ministero della Giustizia di Londra, racconta il Corriere, sta lavorando per utilizzare l’Ai per schedare fin da bambini i possibili “profili criminali” per metterli sotto controllo. “Il nuovo sistema identificherà i minori più a rischio utilizzando dati già esistenti”. Quando si dice avere una brutta strada già dietro le spalle. E nessuna speranza di scamparla dalla scientifica polizia dell’AI.
