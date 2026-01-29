Leggi il foglio

Pure i pasdaran! Più che Olimpiadi è Holiday on Ice

Maurizio Crippa

Le Olimpiadi a Milano sembrano destare più preoccupazione che entusiasmo, soprattutto quando si parla di sicurezza. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi non è riuscito a convincere che i gunmen di Trump non andranno in giro a sparare sulle piste da sci. Tra allarmi in automatico e forze speciali, forse è solo un altro spettacolo all'italiana

Come spiega magnificamente @michimas nei piani alti di questa pagina, a noi milanesi le incipienti Olimpiadi ci fanno soprattutto spaventare. O quanto meno posso testimoniare che ci hanno già bell’e annoiati, speriamo tanto che vadano tutti a Bormio e Cortina. Ma la cosa più ridicola, almeno spezza la noia, è questa della sicurezza. Insomma le orde assassine di Trump pronte a scorrazzare per la città. Beppe Sala ha detto che non si sente garantito dalla presenza di energumeni dell’Ice. E figurarsi noi dai suoi ghisa, verrebbe da rispondere. Piantedosi si sgola da tre giorni e ancora non è riuscito a convincere che i gunmen di Trump non andranno in giro a sparare sulle piste da sci. E prova a spiegargli che Obama nel 2014 sbarcò a Roma che manco la Quinta armata, con 50 auto blindate, la Cadillac “The Beast” presidenziale, centinaia di agenti delle forze speciali e tiratori sui tetti. Fanno sempre così, je piace. Poi ieri salta fuori la storia che a scortare la sparuta rappresentanza di atleti iraniani ci saranno i pasdaran, pure quelle sono forze speciali, no? Il Pd ha fatto subito un’interrogazione se fosse vero. Forse meglio occuparsi delle attività correnti dei pasdaran a casa loro, no? Con il dovuto rispetto per i morti, questi allarmi in automatico degli italiani sono più divertenti di Holiday on Ice. 

