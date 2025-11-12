Ha ragione la BBC, a bugiardo bugiardo e mezzo
Altro che un miliardo di danni. Il frammento di montaggio nel documentario che manomette il discorso di Trump il 6 gennaio svela invece la pura verità: The Donald l'inferno lo voleva scatenare davvero, ed è bastato un piccolo gioco con le immagini per farlo capire a tutti. Bravi
La querela da un miliardo minacciata da Trump alla Bbc suona ovviamente temeraria, come direbbero in Italia i cultori della privacy. Ma va anche detto che certune reazioni dei pagatori di canone della Cornovaglia, “se date un solo penny a Trump, mi spiace, ma allora non pagherò più il canone tv” sono roba da grillozzi di bassa frequenza, da pubblicazzo Rai. Anyway, la verità della questione, scusate la parola in una commedia del falso globale in affare pubblico, è esattamente un’altra e dà torto a The Donald, al di là del cavillo. Nel documentario trasmesso da Bbc nel 2024 c’è una breve sequenza in cui il montaggio ha modificato il senso del discorso di Trump il 6 gennaio 2021, facendolo apparire incitamento alla rivolta di Capitol Hill, ma la frase “scatenate l’inferno” si riferiva ad altro. Niente di che, Ejzenštejn l’avrebbe definito semplicemente “montaggio delle attrazioni”, o intellettuale: metti insieme uno più uno per dire invece tre (menscevico e balalajka = contaballe. Perfetto per Trump). Invece il presidente della Bbc ha preferito scusarsi, “errore di giudizio”, e ha fatto male. I responsabili si sono dimessi, e hanno fatto peggio. Trump vuole avere ragione di un piccolo falso di immagini che dimostra invece semplicemente la verità: lui voleva l’inferno. A bugiardo, bugiardo e mezzo.
Scusi, dov'è il Louvre? Ginnasio contro galere
La perla preziosa, nella storia del furto più surreale del mondo, è la confessione di un imputato: "Non sapevo che fosse il Louvre". Così folle da essere senz'altro vera. E se invece di mandare in galera tutti i Doudou Cross Bitume del mondo li si condannasse a cinque anni a studiare latino, greco, e storia dell'arte?
Il crollo, l'unica vera misura morale degli italiani
La differenza tra libertà d'espressione e violenza che nemmeno gli adulti conoscono
Un sedicenne è stato ammanettato dalla polizia in seguito a un tafferuglio fuori dalla scuola a Torino ai danni di militanti di Gioventù nazionale che stavano distribuendo un volantino. Il giorno dopo 120 famiglie, che non sanno la differenza tra libertà d'espressione e violenza, hanno scritto al preside per difenderlo