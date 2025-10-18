CONTRO MASTRO CILIEGIA
Vendere le pentole o la separazione delle carriere
Un convegno "maratona di idee" al Palazzo di giustizia di Napoli promosso da Anm. Ricchi ospiti, tutti di una sola parte, e persino gli artisti. A parlare di grandi temi. Ma dulcis in fundo un bello spot al NO alla separazione delle carriere
Un breve post su X del sempre attento Gian Domenico Caiazza ci ha stuzzicato la curiosità, così siamo andati a leggere il programma di sala. Oggi al Palazzo di giustizia di Napoli si terrà un evento promosso dall’Anm, la Giornata della giustizia. Una "maratona di idee" (servirebbe un claim meno frusto, detto in generale) cui sono invitati giovani, studenti, associazioni e cittadini. Venghino, siori. Maratona anche di cultura e spettacolo: ci saranno Conchita Sannino, Floris, Massimo Giannini (in quota giornalismo no partisan), Fiorella Mannoia e Viola Ardone in quota varietà (intendiamo di idee, eh) nonché Nicola Gratteri e don Ciotti: in quota Giustizia divina.
Temi: pace, giustizia, parità di genere. La cosa speciale è però in fondo al programma. C’è scritto: “Nel corso della Giornata della giustizia verrà presentato il Comitato promotore per il No alla riforma costituzionale in materia di separazione delle carriere”. Come i venditori di pentole che proponevano la gita di un giorno da Portofino a Venezia a mille lire, e verso sera tiravano fuori le casseruole. Ma solo alla fine, prima le idee. Diranno pure che con la separazione delle carriere l’attentato a Ranucci (solidarietà) avrebbe avuto esito funesto? Che importa, basta vendere le pentole, o il No alla separazione delle carriere.
contro mastro ciliegia
Ambrogino alla Flotilla? Affondato da Bernardini de Pace
contro mastro ciliegia
Israele lezioni di spettacolo
La Fifa dice no al boicottaggio delle squadre israeliane nel calcio, la Germania annuncia che non parteciperà all'Eurovision se i facinorosi cacceranno Israele, e anche il cancelliere austiaco fa sapere che il suo paese non ospiterà la gara. Gesti coraggiosi, forse il vento antisemita sta calando, Ma non in Italia