La critica all'occidente ordoliberista va di moda. Ma è solo di facciata

Eh sì, l’autocritica (compagni!) per i cedimenti all’ordo-turbo-liberismo occidentale è una moda dilagante, tipo il padel, ma fa molto più ridere. Tanto che pure il vecchio Bubba Clinton, gran Visir di tutte le turbo-globalizzazioni di sinistra, si è presentato a Londra per l’orazione funebre per il suo amico Evelyn de Rothschild, non proprio un proletario, e ha fatto ammenda come un costituente del Pd qualsiasi per “l’ambiguo privilegio di nascere con un nome famoso, dei mezzi e dei privilegi e tutte le complicazioni che li accompagnano”. Ah, l’occidente ricco e perverso. Solo che puoi guardi a quelli che lo odiano proprio, anzi lo bombardano, l’occidente sentina di tutti i mali e i vizi, e scopri, nell’ordine. Che Mad Vlad ieri è andato a scorrazzare in Crimea cianciando di terrorismo internazionale: ma giudando una occidentalissima Mercedes; che il suo cane da guardia Lavrov, quando gli venne il coccolone a Bali, poi si fece fotografare con una t-shirt di Basquiat, un super iPhone e un Apple Watch al polso. Per tralasciare gli oligarchi che si scambiavano ville al Forte come manco la Santanchè scambia gli ombrelloni. Eh già, l’occidente fa proprio schifo. Solo che, forse, l’unico fesso a crederci davvero è Kirill.