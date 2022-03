Meglio Chelsea che Middlesbrough

La squadra di Abramovich è sotto sanzioni, ma dire che “Chelsea e integrità sportiva non possono stare nella stessa frase” è una pura sconcezza

Non so se esista nell’universo del football il termine panciafichismo, credo di no: è l’unico ambito umano in cui sia legittimo e necessario schierarsi a occhi chiusi. In caso contrario, mi dichiaro disposto a farmi dare di panciafichista calcistico e di spaesato etico da Antonio Polito. Vado in curva sud con Sansonetti. Perché la guerra va bene, ma la faccia come il cuoio e il calcio dell’asino fanno ridere, nel calcio, anche se c’è la guerra. Il Middlesbrough Football Club, squadra di B inglese, ha scritto in un comunicato ufficiale, non un’intervista a La7, che “Chelsea e integrità sportiva non possono stare nella stessa frase”. Bum!

Il Chelsea, che per le note sanzioni non può vendere biglietti ai suoi tifosi nemmeno in trasferta, ha chiesto al Middlesbrough se si potesse giocare a porte chiuse una prossima partita, tanto per non essere svantaggiato. Richiesta bizzarra, ma la risposta del Middlesbrough è una sconcezza che non si può sentire. Gli ha rubato forse qualcosa, il Chelsea? E poi: se Abramovich era così indegno, anche prima, com’è che a Middlesbrough, non se n’è accorto nessuno? Com’è che ci hanno giocato insieme, spartito i diritti e goduto dell’immagine e del business che Abramovich ha portato? Forse Middlesbrough sta su un altro pianeta. Panciafichista o no, speriamo che perda.