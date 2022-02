Samanta se n'è andata come all'improvviso

Samanta Chiodini, un'amica di tanti, una testa con cui le idee giravano più in fretta, Autori tv per "Che tempo che fa" e anche di podcast., uno pieno di vita, sulla malattia che l'ha portata via, ma senza mai stare a lamentarsi un istante, un solo giorno

Scrivere di Monica Vitti, meglio ancora senza averla conosciuta, come la maggior parte, è facile e addirittura consolante, un dolore di parole. Scrivere, proprio lo stesso giorno, e bionda e piena di joie de vie quasi come lei, ma tanto troppo più giovane, di un’amica, una collega, è più difficile. Nessuna consolazione. Mercoledì se n’è andata Samanta Chiodini, che è stata un po’ una fogliante anche senza esserlo stata, insomma amica di qualcuno di noi, e una di quelle teste con cui le idee girano. Era autore tv, amava proprio la tv, “Che tempo che fa” e adesso i podcast. Amava proprio i podcast. Aveva avuto un tumore al seno. E aveva questa cosa molto sua: ha vissuto, dopo, senza farsi definire dalla malattia, non rispondeva mai a “come stai”, era lei che lo chiedeva. E un po’ era per lei e un po’ certo anche per Rocco, per suo figlio. Ha fatto un podcast che si intitola “Tits up!”, “petto in fuori”, per raccontare il suo tumore e la sua voglia di essere viva, non solo rimanerlo in attesa di. Così stava preparando cose, e un podcast su Pasolini. Roba che se ne è andata, ma come all’improvviso.