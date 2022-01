Hanno ucciso il dott. Biscardi? "Non credo"

Partito da un pub, per la sua cerchia di fan era diventato medico, genetista, e infine profeta no vax. Ora è morto, forse per via del cuore, e sono partite le tesi complottiste: lo hanno fatto tacere, lo hanno ucciso con un drone. La cosa davvero incredibile è che sia esistito davvero, uno così

Ci sono notizie che lasciano basiti, come essere colpiti da un drone. Tipo non che sia morto uno come il “dottor” Domenico Biscardi – eventualità che riguarda tutti, vaccinati e no. Ma che uno come il “dottor” Domenico Biscardi sia esistito. Nato e vissuto il provincia di Caserta, aveva gestito un pub, poi s’era messo in testa di farsi dottore, e per una sua crescente cerchia di fan divenne medico, genetista, ricercatore. Seppure le prove dei suoi studi o di iscrizione a ordini professionali sembrassero latitare. Fu al fianco del dottor Di Bella, poi fu teorico delle scie chimiche, infine era diventato un profeta no vax. Lo hanno trovato morto nella sua casa, e s’è scatenato un cancan negazionista: l’hanno fatto tacere, lo hanno ammazzato con un drone. La senatrice no vax Bianca Laura Granato ha diffuso un proclama: “Sono sconvolta. Tutti coloro che si oppongono a questi farmaci e che parlano con un minimo di cognizione di causa poi… lo trovano morto in casa. Qualcuno crede ancora a queste coincidenze? Io francamente no”. Un drone? "Non credo!".