Capitol Hill show

Pensavate di averle viste tutte al Papeete, o alle presentazioni libresco-chic dove Giuseppi parla dei talebani con lo stesso trasporto di Mastella quando si immalinconiva per la Dc? Pensavate di avere visto tutto con i pazzi dei rave e i negazionisti da spiaggia? Macché. Bisogna ammettere che gli americani, presi dal loro lato migliore, che non è l’esportazione della democrazia ma lo spettacolo, ancora non li batte nessuno. Ieri, a distrarci un po’ dai talebani ci ha pensato per ore spensierate questo bel matto che s’era chiuso con una bomba, o forse no, dentro un pickup (esisterebbero gli Usa senza i pickup?) a due passi da Capitol Hill, minacciando di farsi esplodere.