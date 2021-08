Quando all'IPCC c'era un Cuomo

Il clima è cambiato, sì. Altrimenti nel 2007 non avrebbero dato il Nobel per la Pace a Rajendra Pachuari, costretto a dimettersi dall'IPcc per molestie sessuali, ma che aveva fatto pubblicare un report patacca che annunciava lo sciogliemento dei ghiacciai dell'Himalaya entro il 2035: dovettero scusarsi

Il clima è cambiato, lo sappiamo. Colpa degli uomini, lo sappiamo. Altrimenti, non ci fosse questo clima di merda, i due gemelli del gruppo Gedi non avrebbero fatto la schifezza di mettere assieme le foto di Andrew Cuomo e del principe Andrew senza di distinguere tra un “just italian” di vecchie, e cattive, abitudini e un probabile predatore di minorenni. Ma il clima è cambiato, sì. Fosse stato lo stesso nel 2007 – quando un vecchio marrazzone di nome Rajendra Pachuari, che guidava l’Ipcc come un satrapo, fu costretto a dimettersi per molestie sessuali – assieme a lui avrebbero coperto di merda anche il suo istituto. Invece, siccome era a capo di un comitato alla moda, gli studi sul clima, in quel 2007 gli diedero pure il Nobel per la Pace. Incuranti che Pachuari quello stesso anno avesse diffuso un report che annunciava, sbagliando, lo scioglimento dell’Himalaya nel 2035. Ora siamo nel 2021 e tutti, tranne Franco Prodi e pochi altri prodi, pensano che i report Ipcc siano vangelo. Che clima.

