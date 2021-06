"L'innesco cognitivo" di Crimi ha generato il prof Michetti

Doveva trasformare l’acqua in vino e i porci in perle, grazie alla sua illuminata “reggenza non cercata”. Doveva far esplodere il Sistema, ma invece che la bomba al neutrone è scoppiato un petardo-neurone. “Sono stato usato come un innesco cognitivo”, ha detto Vito Crimi, e davvero qui c’è tutta la patafisica verbale e non-sense dei Cinque stelle. Ma ora potrà tornare a dormire tranquillo. Tanto bisogna pur dire che l’innesco cognitivo della sua ampia fronte, come un Pietro Micca dei meet up, l’ha portato a termine. E il bug cognitivo è esploso, sono diventati tutti come i grillini. Prendete la destra. Che invitava alla rivoluzione garantista Di Maio e accusava la sinistra di candidare solo magistrati. Bene, a Napoli ha candidato un magistrato giustiziere; e a Roma la magistrata Simonetta Matone, a mo’ di Kamala Harris del professor Michetti. Che è poi il vero innesto neuronico di Crimi, quello: la candidatura di un prof che sarebbe stato improbabile anche per Rousseau. Enrico Michetti, docente di diritto a Cassino, la Yale del Lazio. Uno che invitava a non trattare il popolo come una vacca da vaccino. Uno noto per le performance radiofoniche di cui persino un tassinaro si vergognerebbe. Missione compiuta, vecchia talpa Crimi: l’innesco cognitivo ha prodotto l’esplosione. Della politica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni