Anche in Finlandia "ha stata l'Ema"

Helsinki e i paesi scandinavi bloccano AstraZeneca in attesa di sapere di più, ma lo fanno dopo che Ema ha confermato l'ok al vaccino. Fidarsi dell'Europa, mai? Però consoliamoci, questo dimostra che non siamo l'unico paese di matti, quello che prima dei medici scatena i pm siciliani

C’è qualcosa di più demenziale di tutta la truppa di dichiaratori seriali (politici, twittaroli, epidemiologi della domenica, europeisti che non hanno fatto l’Erasmus obbligatorio) che danno la colpa all’Ema e all’Europa per lo stop (and go) ad AstraZeneca, quando anche un bambino in Dad sa che sono stati i governi nazionali? Niente di più demenziale, direte. La fate facile, si vede che non siete mai stati in Scandinavia. O in Finlandia. Dove accadono anche cose più demenziali. La Finlandia ha deciso di bloccare in via precauzionale AstraZeneca, ma due giorni dopo che Ema aveva confermato il suo ok. Boh, forse gli era crashato WhatsApp sui Nokia 70. Ma anche Danimarca, Norvegia e Svezia hanno deciso di mantenere il fermo, sempre in attesa di saperne di più (si fidano di Ema, eh?). Il caso della Svezia è particolarmente confortante, nel senso che ci permette di dire che non siamo il solo paese di matti, dove prima dei medici scateniamo i pm siciliani. Il professor Anders Tegnell, che è una specie di Palù nordico, aveva dichiarato che si sarebbe deciso solamente dopo il responso di Ema. Che è arrivato, ma loro niente, non si fidano ancora un po’, una settimana. nche qui, non è stata l’Europa. L’Europa che invece noi ci teniamo cara. Magari, potendo, un po’ più l’Europa del sud.

