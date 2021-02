Sanremo in zona Biondo

Che disastro, al Festival super protetto arriva il primo positivo, il cantante degli Extraliscio. Non sapremmo valutare l'entità del disastro, ma per fortuna a salvarci c'è la Palombelli

Quanto possa destabilizzare lo showbiz internazionale, o anche solo il comparto italiano, la possibile esclusione dal Festival di Moreno il Biondo, cantante della band romagnola Extraliscio, non lo sapremmo davvero valutare. Ma “spiaze per i ragazzi”, come direbbe Simone Inzaghi. Però nell’ottica dell’imminente Sanremo pandemico, senza il pubblico e tutto quanto il resto, la notizia è di quelle che terranno il paese sulle spine (tanto a Roma è fatta, gli italiani possono dedicarsi alle cose che più interessano). Dopo aver discusso settimane se aprire o chiudere, se fare il Festival in zona rossa o gialla, coi figuranti o senza, hanno messo a punto un protocollo tosto, roba da lockdown e pasti in camera d’albergo. Ma niente, il povero Moreno Conficconi in arte il Biondo è incappato in un tampone rapido positivo. Festival allarmato, e positivo hanno trovato anche Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti (non fate battute sui nomi delle band, non è l’anno giusto). Però mancano ancora 14 giorni, gli spin sanremesi buttano lì che potrebbe anche trattarsi di “una falsa positività”. E del resto la serie A ci ha insegnato che i positivi vanno e vengono, come le donne nel porto di Buenos Aires. E se proprio non ci sarà il Biondo, a farci sognare ci sarà Barbara Palombelli. What else?

