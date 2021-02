Saviano e i carnefici

Roberto Saviano appare su Twitter e sentenzia come un processo direttamente di Cassazione

Ve lo eravate dimenticati, eh? Tutti questi mesi chiusi in casa, con ben altre grane cui pensare oltre alla trasformazione genetica delle mafie interstellari. Poi c’è stato quel passaggio repentino da Rep. al Corr., ma che volete, manco il calciomercato eccita più come una volta. E invece, eccolo qui. Ieri Roberto Saviano appare su Twitter e sentenzia come un processo direttamente di Cassazione: “Le donne hanno pagato un prezzo altissimo durante il #lockdown perché costrette a una vicinanza continua con i propri carnefici”.

Le donne hanno pagato un prezzo altissimo durante il #lockdown, perché le ha costrette a una vicinanza continua con i propri carnefici. — Roberto Saviano (@robertosaviano) February 15, 2021

Ellapeppa. Tutte le donne? E tutti gli uomini carnefici? Mai uno che non dico si lavasse i calzini, ma almeno non rompesse? Durante il lockdown. E in zona arancione tutto bene?

Meno male che è tornato Crozza e a Saviano ha dedicato una esilarante imitazione. A meno che il sottile intellò volesse in realtà alludere ad altro: alle donne del Pd, che hanno passato tutto questo anno di governo Conte intrappolate nei webinar di partito, nelle consultazioni su Zoom, nelle riunioni su Meet a stretto contatto, ma che dico, proprio in convivenza forzata con i maschi del Pd. Quei carnefici. E adesso che era il momento, che c’era il governo di San Valentino, hanno pagato un prezzo altissimo. Loro sì.