Il Fatto della Sera e la Rep. di Indro

Saviano, Sarzanini vice, Scurati, Veltroni e Gabanelli. Cairo sta spostando à gauche il Corrierone. Intanto, un addio della vecchia guardia dopo l'altro, chissà se la Repubblica di Molinari un giorno o l'altro diventerà il Giornale di Montanelli

Non c’è solo il bannato Trump. Le cose dell’Informazione con la maiuscola cambiano anche qui, nel paese che non cambia niente. Ad esempio, Cairo. Massimo Giletti, scrive oggi il direttore, è una delle punte della sua squadra. L’altra è il Corrierone. E in bocca al lupo a tutti di fare bene come Belotti, la vera punta del cuore del nostro caro Urbano. Ma intanto lui rimescola gli schemi, e fa strane sostituzioni che manco Conte (inteso Antonio).

Ha appena ingaggiato Mr. Gomorra Saviano che zac, nomina Fiorenza Sarzanini, maestra di martello giudiziario, vicedirettore; ha appena ingaggiato Veltroni, aveva già l’anti “M” Scurati e si sussurra molto della crescita di Sua Reportità Gabanelli. Tira un po’ aria di Fatto della Sera (ma speriamo che il buon Fontana sappia evitarlo). I giornali non stanno fermi manco sulla scrivania, e mentre uno sposta meticoloso il Corr. un po’ a sinistra, sperando di non sentire tintinnio di manette (ma intanto Travaglio s’è preso Davigo, pas d’ennemis), accadono cose anche a Rep. Dove Molinari assiste con muto sorriso da Gioconda all’esodo della vecchia guardia gauchista.

Prima di Saviano, Gad Lerner, e fu il più lesto; poi il sommo mafiologo Attilio Bolzoni, e il patriarca Valli, e pure il corsivista Luca Bottura. Nel frattempo qualche sospiro (t)rampiniano, e se tanto ci dà tanto Rep. ci passerà un po’ più a destra (sulla scrivania). Chissà se avremo finalmente un bel giornale conservatore, ma d’establishment. Qualcosa che trovandolo lì, ogni mattina, più che a Scalfari faccia pensare al Giornale, di Montanelli.