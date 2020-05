Spedire gli alpini al Brennero: un’idea divertente per Kurz

Non è che qui la si abbia con l’Austria, figurarsi, tra Radetzky e Silvio Pellico staremmo ancora, con nostalgia, per il Feldmaresciallo. Ma nemmeno siamo austriacanti. Anche perché l’Impero è finito da mo’, nel Novecento gliele abbiamo suonate due volte (vabbé una cambiando squadra) al loro ex gioco preferito, l’Austria è l’undicesima economia dell’Unione e se se la passano bene devono ringraziare, più di noi, l’Europa matrigna. Però quando vediamo il cancelliere Sebastian Kurz, con la sua faccetta da comparsa di Leni Riefenstahl, che già non ci manda i turisti nemmeno nel Sud Tirolo, e in più dice che a noi i soldi a fondo perduto di Mutti Merkel non ce li devono dare, “vogliamo essere solidali con gli stati che sono stati colpiti duramente dalla crisi, ma riteniamo che la strada giusta siano mutui e non contributi”, allora beh. Allora ci viene in mente che l’ultimo buon prodotto dell’Austria Felix è stata Romy Schneider, volendo sorvolare su Peter Handke, e che se affondasse la nostra economia di Grande proletaria l’Europa ne patirebbe assai, e molto più che se il cancelliere Kurz se ne andasse per la sua strada. Non ce l’abbiamo con nessuno, però spedire gli alpini su per il Brennero, per vedere l’effetto che fa, sarebbe anche un’idea divertente.