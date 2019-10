Viva l’idea di Grillo di togliere il voto ai vecchi. Ma CdB?

Non so se stia facendo pure lui una svolta anti grillista, ma ultimamente ne ha azzeccate alcune, contro i suoi smandrappati, e l’ultima proposta, quella di togliere il voto agli anziani, è ben trovata e mi iscrivo subito. Beppe Grillo. Invece di dare il voto a Greta. Però poi mi ricordo del buon Luca Josi, che una dozzina d’anni fa lanciò un “patto generazionale” per impegnarsi a mollare le cadreghe a 65 anni, largo ai giovani. Firmarono a iosa, persino Profumo. E niente, sono ancora tutti lì. Ma è notevole che l’unico a non essere riuscito a nascondere un filo di irritazione sia stato Giuseppi Conte: che diamine, proprio adesso che ce l’ho quasi fatta, manco il tempo di rifondare la Dc? Spiega però Grillo che “una volta raggiunta una certa età, i cittadini saranno meno preoccupati del futuro sociale, politico ed economico, rispetto alle generazioni più giovani”. E dunque via. Forse ha ragione e vale per tutti, compreso Giuseppi. O quasi per tutti: ad esempio non per CdB, che le generazioni più giovani se le fuma nel calumet. E magari ha ragione.