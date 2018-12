Alma Asinorum

“Tu vivi da scemo, ma qualche volta ti vengono in mente idee eccellenti”. E’ il primo dei Pensieri improvvisi di Andrej Sinjavskij, dissidente russo che pagò con il Gulag il suo amore per la conoscenza e la libertà. Altrettanto non potrebbero dire, presi a uno a uno o in branco, gli adepti del collettivo bolognese Hobo che nel 2014 murarono l’ufficio del professor Angelo Panebianco. Accusati per imbrattamento e violenza privata, sono stati tutti assolti – tranne uno studentello di 45 anni, parcheggiato in università forse in attesa di quota 100: ma condannato solo per “imbrattamento aggravato”, ché i muri valgono più delle idee – “perché il fatto non sussiste”. Insomma è legittimo, per dei facinorosi fuoricorso senza idee eccellenti, impedire a un docente di insegnare. Del resto sono i parigrado e i pari idee di quelli che nel 2016 impedirono a Panebianco di fare lezione in aula, al grido “fuori i baroni della guerra dall’università”. Ma peggio ancora degli autonomi fuoricorso, sono i magistrati a non farsi mai venire in mente idee eccellenti. Non sanzionare nemmeno in modo simbolico il sopruso e la violenza ideologica che impedisce a un pacato professore liberale il libero esercizio dell’insegnamento, tutelato dalla Costituzione, equivale a condannare tutti gli altri, e l’università in quanto tale, a vivere in un mondo di scemi. E’ dare ragione all’antidemocrazia. Sotto la toga, il gilet giallo.