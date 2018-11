Volare con Bombassei

Se non fosse l’inventore del Kilometro Rosso, il parco tecnologico che stupì pure Matteo Renzi come una Leopolda che ce l’ha fatta. Se non fosse l’imprenditore che non ha paura di cantarle chiare alla politica e all’incompetenza, soprattutto quando frenano l’Italia in maniera più inesorabile dei freni della sua Brembo (l’unica differenza è che con l’incompetenza si va a sbattere comunque) Alberto Bombassei andrebbe inventato lo stesso. E’ meglio di un robot, ma ha anche il cuore. Capita che ci sono tre geniali studenti dell’Istituto tecnico Righi di Napoli che sono arrivati secondi a un concorso di robotica che ha coinvolto 300 scuole in tutto il mondo. Capita che però a Boston, alla finalissima, non ci sarebbero potuti andare: la scuola non ha soldi per pagare tre biglietti e un ostello: cose da paese in via di sottosviluppo. Così a pagare il viaggio è arrivato lui: “Dove non arriva l’istituzione pubblica interviene il privato, quando è possibile… Si tratta di poche migliaia di euro e ne vale la pena, questi ragazzi sono davvero bravi”. Eppure. Eppure, intervistato dalla Stampa, Bombassei è costretto a combattere pure con la “cattiva letteratura” di quelli, ce n’è sempre, pronti a sputare sulle aziende, che sfruttano i giovani. Basta leggere i commenti sotto all’articolo per capire che il problema dell’Italia è gente che, di fronte a un imprenditore che mette mano al portafogli per una buona idea, dicono: “Spero soltanto ci sia accertati del reale bisogno delle famiglie e della scuola, per evitare le solite furberie”. Li sostituiremo coi robot.