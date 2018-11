Barbra Zanicchi

Sarà colpa di Halloween, sarà la situazione generale del pianeta, sarà che non si riesce più manco a prendersela con le fake borse della Raggi, ma se dobbiamo pensare a una donna dello spettacolo capace di infonderci ottimismo e salvarci da Trump senza smarronarci col #metoo, ci viene una gran nostalgia di Iva Zanicchi, la nostra Barbra Streisand. Una che le cantava belle, e che le cantava chiare anche a Berlusconi. Succede che il 2 novembre, in contemporanea con Fedez, esce il nuovo disco della poliedrica ex Funny Girl, che ha deciso di darsi una riverniciata di impegno e ha rilasciato anche un’intervista al New York Times. Solo che, come dire, è venuta fuori un’intervista un tantino “funny”. Il nuovo album si chiama Walls, un titolo di denuncia, direbbe Mollica, perché i muri sono il male assoluto dell’epoca di The Donald. E Barbra denuncia, accipicchia se denuncia. La canzone che fa da traino si intitola Don’t Lie to Me e lei si domanda: come possiamo credere a uno che nega il riscaldamento globale? Per Giove. E come hanno potuto milioni di americane votare per il porco in chief che le donne le ha sempre umiliate? Com’è possibile che sia diventato il presidente? L’indimenticabile interprete di Ma papà ti manda sola? si sente ingenua ma battagliera, di fronte a tante bugie. Ma qualcuno l’ha già anche perculata, per aver detto che se Trump vincerà alle midterm è pronta a emigrare in Canada (“e perché no in Messico?”). Ma soprattutto, la confessione che dovrebbe scuotere il mondo dalla sua ignavia è questa: da quando c’è Trump è così nervosa che si ingozza di pancake e così è orribilmente ingrassata. Povera funny girl, sarà mica pronta per “La prova del cuoco”?