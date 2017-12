Forza Fifa, facci sognare una vendetta alla catalana

Come andranno le elezioni in Catalogna (si vota prima che da noi, il 21 dicembre) non lo sappiamo davvero. Non lo sa nemmeno @eugenio_cau, che di solito di queste faccende sa tutto. Ma pare che lì i sondaggi siano più fake che da noi, e già sul referendum separatista non si era capito un tubo. Però ora il fiero popolo secessionista catalano ha un succulento motivo per augurasi una vendetta simbolica, che poi tanto simbolica non è. Non gliela promette il Belgio, e nemmeno quel farloccone di Puigdemont, bensì la Fifa, ovvero la Corte costituzionale del calcio planetario. La quale, ci informa il País, ha spedito alla Federazione del calcio spagnola una letterina minatoria, manco fosse il Fondo monetario: potrebbe escludere la Nazionale di Spagna dal Mondiale di Russia.

Roba grossa, il motivo: “Le ingerenze del governo spagnolo per l’elezione del nuovo presidente della Federcalcio iberica”, resasi necessaria dopo uno scandalo che ha portato all’arresto di un dirigente per corruzione. E ben gli sta, a Rajoy e al suo governo impiccione. I castigliani hanno risposto da gradassi, com’è costume: e che, vogliono portare l’Italia al nostro posto? Gli italiani, da par loro, già gongolano, ovvio. Ma noi no: il solo pensiero di veder partire gli azzurri, guidati magari da don Demetrio Albertini, ci fa venire il magone. Molto meglio che la vendetta se la godano tutta i fratelli catalani: al posto della Roja, si convochi il Barcellona. Più spettacolo di così.