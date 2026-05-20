Cercansi capolavori sulla Croisette

Quando Screen International – una bibbia ai festival, in accoppiata con Variety – nel bel mezzo del festival di Cannes annuncia “I film che probabilmente saranno a Venezia 2026”, ci sentiamo almeno speranzosi. Qui sulla Croisette finora, a una manciata di giorni dalla chiusura con premiazione, grandi capolavori non ne abbiamo visti.

A parte, si intende, l’allucinazione collettiva in bianco e nero “Fatherland” di Paul Pawlikowski: Thomas Mann tornato in Germania dagli Usa, festeggiato nella Germania dell’ovest e in quella dell’est. A essere maligni, che con i registi non si sbaglia mai: ognuno si è riconosciuto nel maestro delle lettere tedesche. Intanto Canal+, proprietà dell’arcinemico Vincent Bolloré, ha fatto sapere che i firmatari non saranno più finanziati né ospitati (Canal+ i film li produce, oltre a trasmetterli e a invitare registi e attori nei suoi programmi). Primo candidato per Venezia, “The Adventures of Cliff Booth”: scritto da Quentin Tarantino e diretto da David Fincher. Assieme a “Tender Loving Care” di Mike Leigh, e “Bucking Fastard” di Werner Herzog. Ci fermiamo qui, per non essere accusati di intelligenza con il nemico.

Torniamo a Cannes. Qui, nel 2007, il regista rumeno Cristian Mungiu vinse la Palma d’oro con “Quattro mesi, tre settimane e due giorni”. Da allora è sempre una gradita presenza. Quest’anno è in concorso con “Fjord”, suo primo film in inglese, accolto con lunghi applausi alla proiezione ufficiale, molti indirizzati a Renate Reinsve, l’attrice che abbiamo scoperto qualche anno fa qui a Cannes con “La persona peggiore del mondo”. E ritrovato al cinema con il post-bergmaniano “Sentimental Value”. Da allora, un’attrice piena di risorse e intelligente ha visto restringersi le possibilità interpretative a quel che il cinema impone alle donne che recitano nei film d’arte e cultura. Una sola espressione, sufficiente per gioia & dolore & rabbia. Lisbet è la moglie norvegese di Mihai, che è rumeno. Hanno cinque figli, il piccolo ancora in fasce. Si sono appena trasferiti in un paesello in fondo a un fiordo, da qui il titolo. Fanno parte di una comunità religiosa che legge e rilegge la Bibbia, e vieta ai ragazzini i videogiochi, You Tube, gli smartphone e tutte le altre diavolerie moderne.

Quando la figlia grande torna a casa con un livido, scatta la Protezione dell’infanzia. I bambini – compreso il neonato – vengono allontanati dai genitori e sistemati in famiglie d’affido. La madre Lisbet è costretta a imbottigliare il suo latte per nutrire il piccolo. Ovviamente, qualsiasi mossa dei genitori costituisce un’aggravante. Segue processo, e bisogna sapere che anche un buffetto è considerato tale. Mungiu sa tenere alta la tensione, dopo un inizio quieto. Delle “vecchie” glorie, è finora il migliore.