È l'effetto Zalone: schizzano alle stelle le ricerche web per il cammino di Santiago

Dopo tre giorni dall'uscita del film "Buen Camino", Google Trends ha registrato un'impennata di ricerche rispetto alla media annuale: più 600 per cento. E sui social diventano virali anche i video dei pellegrini

Lo chiamano già “l’effetto Zalone”. Da quando è uscito il suo ultimo film “Buen Camino”, sul web sono schizzate alle stelle le ricerche sul Camino de Santiago, una rete di antichi percorsi di pellegrinaggio che convergono a Santiago di Compostela, in Spagna, per venerare le reliquie di San Giacomo. E non parliamo di piccoli numeri, ma di veri trend virali sui social. Secondo Google Trends, lo strumento che mostra la popolarità di parole o argomenti di ricerca nel tempo, nel giorno dell’uscita del film le ricerche per "cammino di Santiago" hanno registrato il 200 per cento in più rispetto alla media annuale, con un picco del quasi 600 per cento solo qualche giorno dopo. Un trend che è rimasto costante, con la prima settimana di gennaio che registrava un più 400 per cento rispetto alla media. Non solo, l’hashtag #buencamino ha superato i 24mila post su Tiktok Italia e i video sul pelegrinaggio sono quasi 150mila. Certo, non è possibile calcolare quanto abbia davvero pesato in questo aumento l'ultimo exploit cinematografico dell’attore pugliese, ma basta leggere qualche commento sui social per capire l’impatto che ha avuto: “Sono anni che porto le persone in Cammino ed è triste che io abbia postato un video a ottobre ma sia andato virale solo dopo l’uscita del film”.

Non è un caso che il film di Zalone abbia incassato più di 60 milioni di euro, record assoluto per un film italiano e portato nelle sale circa 7,5 milioni di persone, invertendo anche solo per un breve periodo di tempo la tendenza che sta svuotando le sale cinematografiche del paese. La trama del film è semplice ma profonda. Il protagonista, erede di una grande fortuna, vive nel lusso più sfrenato, trascurando però il rapporto con sua figlia, che all’improvviso scompare. In realtà, la giovane ha deciso di intraprendere il cammino di Santiago e sarà proprio il padre a ritrovarla e a decidere di mettersi in cammino con lei. Un viaggio che non solo gli farà riscoprire cosa sia davvero importante, ma permetterà anche di ricucire il legame con lei.

Insomma, Zalone potrebbe essere riuscito non solo a riportare gli italiani al cinema, ma a orientare anche alcune scelte di vita, generando attrazione (ed è qui l’aspetto fenomenale) per un’esperienza, come quella di un cammino spirituale, che improvvisamente diventa ambita.