Eroi per sempre. La Francia si riappropria dei “Tre moschettieri”

I tre moschettieri, che ora tornano al cinema per la regia di Martin Bourboulon, erano quattro e non portavano moschetti, però sono esistiti davvero. E forse la Maschera di ferro era D’Artagnan. Soprattutto, però, sono forse la storia in assoluto con più adattamenti per il grande schermo. Anche se, altro paradosso, questa saga così tipicamente francese è stata trasposta soprattutto in altre lingue, e qua è una doppia chiave il numero 60. Sono infatti almeno una sessantina i film tratti dalla trilogia iniziata da Alexandre Dumas padre a partire dal 1844, a puntate sul giornale Le Siècle secondo la tecnica allora imperante del romanzo d’appendice. “Vent’anni dopo” venne poi in realtà un anno dopo “Les Trois Mousquetaires”, e “Il visconte di Bragelonne” nel 1850. Ma è anche una sessantina di anni che non se ne faceva una versione in Francia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE