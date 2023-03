L'Oscar snobba Zelensky e premia il doc su Navalny, che è una cartolina dal passato: i russi non si ribellano più

Il documentario sul dissidente incarcerato sembra raccontare un'altra epoca, quando in Russia si poteva scendere in piazza, scrivere sui giornali, commentare su Facebook. Ma il suo movimento si sta ormai perdendo in litigi e divergenze interne: oggi lotta contro Putin è quella degli ucraini

E’ stato un trionfo amaro, quello di Alexei Navalny premiato con l’Oscar per il documentario di Daniel Roher, e non solo perché mentre a Los Angeles consegnavano le statuette lui dormiva su una branda nella gelida cella della prigione di Vladimir. Quello semmai doveva dare più forza al messaggio dell’Oscar, portare l’inferno del Gulag sulla passerella più ambita del mondo, e far vincere un uomo che ha sfidato da solo il sistema. Un plot molto hollywoodiano, e la scena dei Navalny che salgono sul palco, con le lacrime che riempivano gli occhi enormi della figlia Dasha, mentre sua madre Yulia con la voce spezzata dall’emozione diceva al marito “stay strong, my love”, sembrava già tratta dal prossimo biopic sull’eroe della resistenza al regime di Putin.