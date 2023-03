I principi del tarocco che a Napoli hanno fatto miliardi con la pirateria. Il film su di loro

Con o senza nostalgia, c’era una volta una città di cui vivevi la cronaca senza immaginare che un domani sarebbe diventata materiale di libri e di film. C’era Napoli crudele e magica fra gli anni 80 e 90, che trasudava bellezza e omicidi in un periodo irripetuto di pazzia e creatività, di successi e processi. Si fa appena in tempo a rievocare Massimo Troisi con il film di Mario Martone Laggiù qualcuno mi ama, che arriva nelle sale Mixed by Erry di Sydney Sibilia, la storia assai diversa ma sempre attinta a quegli anni dei fratelli Frattasio, i più grandi pirati della discografia italiana, di cui qualcuno conserva ancora le cassette come pregiato oggetto vintage di un’epoca inconcepibile con la smaterializzazione della musica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE