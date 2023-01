La lezione di Spielberg sull'arte necessaria del portare i caffè al regista

Meno male che Spielberg c’è. Nell’epoca in cui gli Oscar sono una fiera di monologhi su razzismo, cambiamenti climatici, bullismo, MeToo (che poi ci rifilano anche in versione Sanremo, quindi scritti peggio), il suo speech ai Golden Globe diventa una piccola lezione sulla tigna, sull’ambizione, su come si sta al mondo, a Hollywood come a Frascati. Si premiava del resto, “The Fabelmans” (per quei pochi che non lo sapessero, romanzo di formazione sull’infanzia e l’adolescenza di Spielberg, bambino salvato dal cinema come Mosè dalle acque).

