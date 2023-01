La Roma di Audrey che coniugava bellezza e semplicità

Nell’estate di settant’anni fa si girava a Roma un film, Vacanze romane, che sarebbe diventato iconico – le celebri sequenze in Vespa dei due protagonisti chi le dimentica? – con la star Gregory Peck e la giovane Audrey Hepburn. Audrey, dagli occhi di cerbiatto e la magrezza elegante, si era già fatta notare in film di minor richiamo e in teatro, soprattutto nel ruolo di Gigi, voluta proprio dall’autrice del romanzo da cui era stata tratta la commedia, la famosissima Colette. Ma fu Vacanze romane a farne un’attrice di prima grandezza.

