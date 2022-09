Il buon vecchio cinema non esiste più e non resta altro che la nostalgia

Vedo in tv le immagini del festival di Venezia, dive in posa, red carpet, intervistatori ecc. Ma quello che provo è soprattutto nostalgia del cinema, di quando andavo (si andava) al cinema, come se ora il cinema, quel cinema, non esistesse più e mi pare di capire che ogni vero regista oggi lo sappia. Anche la “decima musa” che sorprese, affascinò e cambiò la vita immaginaria di tutti nel Novecento, arrivando a mettere in ombra tutte le arti prenovecentesche, anche quella musa assolutamente e tecnicamente moderna è invecchiata. Eppure ha trionfato. Che cosa sono stati Stravinskij, Joyce, Picasso, Eliot, rispetto a Chaplin e John Ford? Che cosa sono stati Calvino, Pasolini, Fenoglio, rispetto a Sordi, Mastroianni e Gassman? Lo stesso Pasolini, quando se ne parla, è per il suo cinema, per quanto controverso sia. Il cinema aveva ipnotizzato anche scrittori come Moravia, Soldati e Giacomo Debenedetti perché ereditava la tradizione del romanzo, con le sue trame e i suoi protagonisti. Sembrava figlio del romanzo anche più che del teatro, a sua volta messo in ombra, relegato in un angolo.

