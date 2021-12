"Miracolo a Milano", ovvero i poveri disturbano. Il film di De Sica rivisitato in un libro

I poveri disturbano. Questo doveva essere il titolo del film universalmente conosciuto come “Miracolo a Milano”, regia di Vittorio De Sica. Se non andate al cinema, se ci andate ma guai ai film in bianco e nero, se ci andate ma non amate il neorealismo (non è grave, si sopravvive anche non amando Federico Fellini, solo bisogna sopportare qualche sopracciglio alzato), almeno avrete in mente i poveri a cavallo delle scope. Prendono il volo da Piazza del Duomo verso “un regno dove buongiorno vuol dire davvero buongiorno” (calligrafia infantile in sovrimpressione, come resistere?). Citati, imitati, e serviti a Steven Spielberg da ispirazione per la biciclettina che vola con E. T. nel cestino.

