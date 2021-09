Il bambino nascosto, ne parlano Silvio Orlando e Roberto Andò

Film di chiusura della 78ma della Mostra del Cinema, un’edizione intensa, rallentata da tutte le procedure ingienico-sanitarie, che ha visto trionfare l’Italia con tanti premi e che si è conclusa col titolo di Roberto Andò, Il bambino nascosto. Interpretato da Silvio Orlando, in un ruolo che gli calza a pennello, dal promettente giovane, Giuseppe Pirozzi, e da Lino Musella, l’attore del momento che in Laguna era anche con È stata la mano di Dio di Sorrentino e Qui rido io di Mario Martone, è una storia di sentimenti e di riscatto, di speranza e di coraggio. In questa intervista il cast e il regista ci raccontano gioie e tristezze, conquiste ed errori e Silvio Orlando si apre a ricordi personali.