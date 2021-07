Spike Lee imprevedibile, chi vincerà il Festival?

Stasera la premiazione, in testa c'è il giapponese "Drive my car". Poche possibilità per Wes Anderson, davanti a lui c'è "Annette" di Léos Carax. Alla faccia delle intenzioni, un festival molto bianco, poche donne, e tanto temutissimo "slow cinema"

Per dire quanto siamo sfasati, sull’anno cinematografico. Variety sta già occupandosi dei pronostici per gli Oscar, tra le attrici in prima fila c’è Kristen Stewart, altra infelicissima Diana in “Spencer” del cileno Pablo Larraín. Pochi azzardano previsioni su Cannes 2021: l’imprevedibilità di Spike Lee mette paura. Ha poche possibilità il nostro preferito, Wes Anderson con “The French Dispatch”: quando i giornalisti si divertivano, improvvisavano, avevano una vena di follia e una penna brillante. Quando c’erano lettori entusiasti che leggevano articoli scritti da altri, senza comporre frasette in proprio e cercare like con “Muore cadendo dalle scale. Si era appena vaccinato”.