Si può far ridere in tempo di pandemia anche senza usare le mascherine

Scritto, musicato, registrato, montato nel suo garage durante la pandemia e ora disponibile su Netlix, lo strepitoso one man show di Bo Burnham ci prende in giro con intelligenza. E ci chiede: a cosa abbiamo rinunciato in questi mesi di reclusione in casa?

Sappiamo tante cose di cui potremmo fare a meno e ci perdiamo le cose essenziali (no, non in quel senso profondo e solenne: nel senso delle cose che potrebbero sollevarci dagli sbadigli, pandemici e no). A luglio del 2018, chiunque negli Stati Uniti trafficasse un po’ con il cinema aveva nel mirino due film imperdibili. Uno era intitolato “Sorry to Bother You”: un giovanotto nero che fa carriera nelle vendite telefoniche quando impara a fare la voce da bianco (appropriazione culturale, si direbbe oggi: allora era satira). L’aveva scritto e diretto Boots Riley, una carriera nell’hip hop. Intitolato “Eight Grade” e diretto dall’allora ventottenne Bo Burnham, l’altro film raccontava una ragazzinambranata come si può esserlo a quell’età: su internet si fingeva disinvoltissima e dava consigli alla fanciulle più grandi di lei.