Sophia Loren migliore attrice protagonista per La Vita davanti a sé ai David di Donatello. Elio Germano miglior attore protagonista per Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti. Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti ha vinto il premio David di Donatello come miglior film. L'opera dedicata al pittore Antonio Ligabue ha vinto anche per la regia di Diritti e l'attore protagonista Elio Germano.

Pubblicità