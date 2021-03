A “Mank” 10 nomination agli Oscar, con tanti cari saluti a inclusione e parità di genere

Il “demone della perversità” – che secondo Edgar Allan Poe spinge a fare e a dire proprio quel che non si dovrebbe fare o dire – esiste. E vale per le candidature agli Oscar. Mesi a parlare di inclusione: più donne, più neri, più asiatici, più trans, e guai ai ruoli che vengono assegnati ad attori non in linea con il ruolo – insomma, a gente che recita. Risultato: il film che colleziona più candidature è “Mank”. A parte il regista David Fincher, e gli attori, un gran bel film di maschi, bianchi e morti – come usava dire quando Shakespeare veniva cancellato per fare posto alle minoranze. Racconta i retroscena di “Quarto potere”, film di Orson Welles scritto da Herman J. Mankiewicz. Con gran contorno di storici produttori, negli anni d’oro di Hollywood. Lo ha scritto Jack Fincher, defunto padre di David. Donne, poche e decorative. Altre categorie da promuovere: non pervenute. Bellissimo, coltissimo, in bianco e nero: roba che solo Netflix può permettersi di produrre. Certo non urgente, e contemporaneo soltanto per le dispute che sempre oppongono registi e sceneggiatori. Vista la carriera successiva di Orson Welles, lo sceneggiatore aveva contribuito parecchio al capolavoro.

