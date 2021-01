Addio a Cloris Leachman, con lei va via mezzo secolo di cinema

Era Frau Blücher (nitrito). La scontrosa governante del “castello Ululà”, dove il barone Victor Frankenstìn con il fedele Aigor (“gobba, quale gobba?”) conduce audaci esperimenti: cervelli fuori uso innestati in corpi giganteschi. A sentir pronunciare il suo nome, i cavalli giù nelle scuderie nitriscono spaventati. Frau Blücher (nitrito) non si scompone, tranne quando confessa un’antica liaison con il vecchio barone Frankenstein. Anche lui trafficava in laboratorio, tra fulmini e cadaveri da rianimare: siano sempre lodati Mary Shelley per il personaggio e Mel Brooks per la parodia “Frankenstein jr” (con riciclo del vecchio laboratorio Universal che era servito a James Whale e a Boris Karloff).

Pubblicità

Pubblicità