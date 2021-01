Jean-Pierre Bacri (1951-2021), l'attore con la luna di traverso

Sarebbero tanti i film da vedere, se il suo genio ancora vi fosse sfuggito. Ma non contate sullo streaming: per qualche film bisogna sganciare un obolo non compreso nell’abbonamento, e gli altri titoli proprio non esistono

Sarà da qualche parte che bofonchia. Di sicuro lo avranno dimenticato a metà strada tra l’inferno (ottimo per la compagnia, ma lui era di poche parole, sputacchiate a mezza bocca) e il paradiso (che ha un clima migliore, ma di sicuro lo avrebbero infastidito gli angeli e le musiche celestiali). Jean-Pierre Bacri continua a vivere nelle sue sceneggiature e nei suoi ruoli d’attore dove sempre borbottava, con la luna di traverso. In “Cuisine et dépendances”, in “Aria di famiglia”, in quel capolavoro di perfidia intitolato “Il gusto degli altri”.



Pubblicità

Pubblicità