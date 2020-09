La satira sociale che manca all'Italia. Parla Silvio Orlando

L'attore in "Lacci" è tornato a lavorare con Daniele Luchetti: "È pronto a cogliere sfumature, a rubare, a catturare. Fregandosene dei tecnicismi, e mettendo al primo posto il lavoro e l’intensità degli attori"

Silvio Orlando parla di spettacoli teatrali come di grandi avventure, e della meraviglia di ogni giorno come della quotidianità della vita. Vede occasioni dove altri vedono solo porte chiuse, e ha la capacità dei grandi attori di rendere ogni storia, anche la più piccola, incredibile. Lo ascolti come si ascolta un amico tornato da un lungo viaggio: con lo stesso rapimento e la stessa curiosità.