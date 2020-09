Una lezione sui diritti civili. E un chiodo sulla bara del cinema verità

Venezia. Istruzioni per farsi da soli un film di Amos Gitai, israeliano che gira un film all’anno (la media non comprende le installazioni e altri lavori artistici, il teatro, l’insegnamento universitario). Sedersi in un bar di Haifa, con annessa galleria d’arte, a ridosso dei binari – in uso, il treno ogni tanto sferragliando transita. Filmare senza tagli le chiacchiere degli hipster che da lì transitano, per una birra o un corteggiamento. Magari un ricattino (a favore della causa palestinese) al...

