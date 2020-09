Ferzan Ozpetek regala Venezia ai suoi fan

Venezia non ha bisogno di inquadrature particolari per emozionare. E Ferzan Ozpetek sa come catturare la dimensione più intima e suggestiva di un soggetto. Anche con un cellulare. La luce giusta (meglio se quella di un tramonto) e Punta della Dogana possono bastare. Il regista turco, tra i più amati in Italia, ieri si è affidato a una IGTV per regalare un po’ della sua Venezia ai tanti che lo seguono. E il suo pubblico non può fare altro che restare a guardare tutta quella bellezza.

L’autore delle “Fate ignoranti” ritira oggi - alle 17 - il Premio Siae, assegnato ogni anno in occasione delle Giornate degli autori alla Mostra di Venezia. Premio che gli scorsi anni fu di Marco Bellocchio, Paolo Sorrentino e Saverio Costanzo. “Il riconoscimento a Ferzan Özpetek è l’omaggio a un nuovo classico del cinema italiano, a un autore che, attraverso storie intime e con le suggestioni della sua Turchia di provenienza, fotografa il nostro quotidiano da più di vent’anni incarnando quel cinema che si nutre della società che racconta mentre si adopera per migliorarla”, spiega la Società italiana degli autori ed editori.

“È un riconoscimento che mi riempie d'orgoglio – dice Ozpetek – perché arriva da un ente che rappresenta da sempre gli interessi degli artisti e operatori culturali. Inoltre, ho avuto di recente un proficuo rapporto di collaborazione con Siae che ha accolto la mia idea di celebrare il prossimo 20 febbraio 'la giornata dei camici bianchi'”.