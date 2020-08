Omicidio su Zoom

Horror con telefono fisso appeso al muro? Fatto, in “La scala a chiocciola” di Robert Siodmak, 1946: la ragazza inseguita dal maniaco trova l’apparecchio ma è muta. Horror con telefono nero di bachelite sul tavolino del salotto? Fatto, ne “Il delitto perfetto” di Alfred Hitchcock – “Dial M for Murder” il titolo originale – Grace Kelly si alza in camicia da notte per rispondere, e il killer tenta lo strangolamento (il marito l’ha chiamata da un telefono pubblico a muro,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.