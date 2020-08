Robin Williams non si dimentica

L'11 agosto del 2014 Robin Williams fu ritrovato morto dai vigili del fuoco nella sua casa di Paradise Cay, California. La polizia dichiarò che l'attore si era tolto la vita impiccandosi con una cintura, fissata alla maniglia della porta della sua stanza da letto.

Anche il presidente degli Stati Uniti, Barak Obama si unì al cordoglio per la scomparsa del comico: "Robin Williams è stato un aviatore, un dottore, un genio, una tata, un presidente, un professore, Peter Pan e tutto il resto. Ma era unico nel suo genere. È arrivato nelle nostre vite come un alieno, ma ha finito per toccare ogni elemento dello spirito umano. Ci ha fatto ridere. Ci ha fatto piangere. Ha dato il suo incommensurabile talento liberamente e generosamente a coloro che ne avevano più bisogno, dalle nostre truppe di stanza all'estero agli emarginati nelle nostre strade. La famiglia Obama offre le proprie condoglianze alla famiglia di Robin, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno trovato la propria voce grazie a Robin Williams"

A sei anni di distanza, a settembre, uscirà Robin’s Wish, il documentario diretto da Tylor Norwood che racconta gli ultimi mesi di vita dell’attore.

"Per troppe persone è stato difficile capire perché Robin se ne sia andato. Quando qualcuno si toglie la vita, c’è sempre qualcosa di più e questo film è quel qualcosa in più", ha detto Susan Schneider, l'ultima moglie dell'attore. "Se gli fosse andata bene avrebbe avuto magari tre anni di vita e sarebbero stati tre anni duri, probabilmente sarebbe stato internato. Alla fine, non aveva nemmeno più il controllo della sua voce, era sobrio, completamente pulito, ma soffriva di ansie", ha spiegato rendendo noto che a Robin Williams era stato diagnosticato il Parkinson.

