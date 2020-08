Oltre Marilyn. Il mito della Monroe tra film e opere d'arte

"Il volto dell'America"

"Era domenica". Quel giorno per Virna Lisi "non si può cancellare, almeno per chi come me vedeva in lei più che una donna, più che un modello, l'essenza del bello", raccontò in una lunga intervista al Monde il giorno dopo essere stata premiata ai Premi Cesar come migliore attrice.

E non lo dimenticò neppure Andy Warhol, perché "quel giorno si spense il volto d'America". Per l'artista "con lei non contavano le doti recitative o quelle artistiche. Lei era di più, catturava lo sguardo".

Quel giorno, quel 5 agosto del 1962, moriva a trentasei anni Marilyn Monroe.