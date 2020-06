Lo spettro di Cannes si aggira tra i festival estivi tra ripicche e presunte furberie

Uno spettro si aggira tra i festival estivi e autunnali. Il fantasma di Cannes 2020, presentato giovedì dal direttore Thierry Frémaux in una surreale conferenza stampa (non tanto per dire: lo era davvero, non riusciamo a staccare gli occhi). Uno dopo l’altro, ha snocciolato e commentato i titoli della selezione ufficiale davanti a una sala vuota. Alla sua sinistra, il presidente del festival Pierre Lescure in funzione di spalla. “Di solito a questo punto mi chiedono come mai non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.