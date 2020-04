Pure in questa emergenza il cinema ha qualcosa da insegnarci

Non è da noi sottovalutare il cinema, abbiamo sempre pensato che avesse qualche pregio in più rispetto alla vita. Vale per chi si ostina a metterli uno contro l’altro, vi vorrei vedere in quarantena senza il conforto della fiction nelle sue varie forme (esclusa naturalmente quella che si appropria del termine per indicare certe produzioni televisive italiane in due puntate, su santi o sportivi). Quando abbiamo letto che le serie ospedaliere made in Usa hanno fornito agli ospedali le...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.