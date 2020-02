La Berlinale numero 70 sarà ricordata – si spera non soltanto, molti sono ancora i film da vedere – per le rivelazioni sul passato nazista di Alfred Bauer, direttore del festival dalla sua fondazione (nel 1951, il Muro non era ancora stato costruito) al 1976. Prima mossa, quando la notizia è circolata: ribattezzare con effetto immediato il premio Alfred Bauer destinato ai film che “aprono nuove strade nell’arte cinematografica”. Sarà un Orso d’argento come gli altri, almeno di questo siamo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.