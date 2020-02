“Joker” dovrebbe vincere l’Oscar per il miglior film, sostiene Andrew Pulver sul Guardian. Per quattro motivi. Primo: riconcilia l’Academy con il genere cinematografico che da un paio di decenni tiene in piedi la baracca hollywoodiana. Secondo: ha un attore strepitoso e magnetico come Joaquin Phoenix. Terzo: illustra la malattia mentale in maniera credibile. Quarto: prende atto che la società liberale è sull’orlo del collasso. Due motivi sono buoni, e finisce lì. Funziona l’appello al realismo: non snobbate i film che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.